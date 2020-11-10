В Киеве заявили об обсуждении в ТКГ нового плана Украины по Донбассу

На заседании политической подгруппы трёхсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался и был принят за основу новый план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, заявили в украинской делегации.

«На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского плана действий... Ещё рано говорить о результатах, но по крайней мере можно сказать, что украинский план взят за основу», — говорится в сообщении в Facebook.

В Киеве добавили, что конкретные условия будут обсуждены 11 ноября на общем заседании ТКГ на уровне глав делегаций.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Киевом «План совместных шагов» включает предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В Кремле отметили, что предложение Украины о проведении выборов в Донбассе после демилитаризации региона и передачи границы не соответствует минским договорённостям.