Кравчук рассказал о плане прекращения конфликта на востоке Украины

Короткая ссылка
Подготовленный Украиной «План совместных шагов» для трёхсторонней контактной группы включает предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Кравчук рассказал о плане прекращения конфликта на востоке Украины
  • РИА Новости

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооружённый конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО», — цитирует Интерфакс-Украина Кравчука.

По его словам, это необходимо сделать в начале 2021 года.

Он пояснил, что демилитаризация означает вывод всех вооружённых формирований, наёмников, вооружений с этой территории.

Кравчук добавил, что после этого украинская сторона должна взять под контроль границу и наладить на данной территории нормальную жизнедеятельность.

Также, согласно украинскому плану, в Донбассе не позднее 31 марта 2021 года должны пройти местные выборы.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев обязался в течение недели представить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить