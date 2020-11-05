Кравчук рассказал о плане прекращения конфликта на востоке Украины

Подготовленный Украиной «План совместных шагов» для трёхсторонней контактной группы включает предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооружённый конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО», — цитирует Интерфакс-Украина Кравчука.

По его словам, это необходимо сделать в начале 2021 года.

Он пояснил, что демилитаризация означает вывод всех вооружённых формирований, наёмников, вооружений с этой территории.

Кравчук добавил, что после этого украинская сторона должна взять под контроль границу и наладить на данной территории нормальную жизнедеятельность.

Также, согласно украинскому плану, в Донбассе не позднее 31 марта 2021 года должны пройти местные выборы.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев обязался в течение недели представить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе.