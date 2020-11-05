В Кремле прокомментировали план Киева по урегулированию в Донбассе

Предложение Украины о проведении выборов в Донбассе после демилитаризации региона и передачи границы не соответствует минским договорённостям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что вы упомянули, говорит об определённых расхождениях с минским комплексом мер», — цитирует ТАСС комментарий Пескова на заявление о готовности Украины провести выборы 31 марта 2021 года при условии демилитаризации Донбасса и передачи границы.

Он уточнил, что, согласно его пониманию, речь идёт о «совсем другой субстанции», отличающейся от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договорённостях.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Киевом План совместных шагов для трёхсторонней контактной группы включает предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.