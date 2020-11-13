ФРГ и Франция призвали открыть все переходы в Донбассе

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Министерства иностранных дел ФРГ и Франции призвали Россию и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республику немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области.
ФРГ и Франция призвали открыть все переходы в Донбассе
  • © РИА Новости / Максим Захаров

«Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области», — цитирует заявление РИА Новости

В Париже и Берлине заявили, что конфликт в Донбассе «не должен продолжаться за счет ущерба населению».

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Украина 24» заявил, что Киев возобновил работу всех контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения в Донбассе.

В августе глава МИД России Сергей Лавров призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.

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