В Киргизии завершили приём документов от кандидатов на пост президента

В Киргизии завершился приём документов от кандидатов на пост президента республики. Заявления о выдвижении на высший государственный пост приняты у 63 претендентов, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Завершился первый этап выборной кампании — период выдвижения кандидатов на должность президента Киргизской Республики... Поступили документы от 65 кандидатов. Из них два заявления отозвано», — заявили в пресс-службе.

В 0:00 15 ноября (21:00 мск 14 ноября) в Киргизии завершился приём документов от потенциальных кандидатов на пост президента.

Среди претендентов на пост главы республики — экс-спикер парламента Киргизии Канат Исаев, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, бывший заместитель главы МВД страны Курсан Асанов, а также экс-судья конституционной палаты республики и лидер оппозиционной партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров также подал документы для участия в президентских выборах и сложил полномочия.