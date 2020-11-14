В Киргизии завершили приём документов от кандидатов на пост президента
- РИА Новости
- © Sputnik / Акылбек Батырбеков
«Завершился первый этап выборной кампании — период выдвижения кандидатов на должность президента Киргизской Республики... Поступили документы от 65 кандидатов. Из них два заявления отозвано», — заявили в пресс-службе.
В 0:00 15 ноября (21:00 мск 14 ноября) в Киргизии завершился приём документов от потенциальных кандидатов на пост президента.
Среди претендентов на пост главы республики — экс-спикер парламента Киргизии Канат Исаев, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, бывший заместитель главы МВД страны Курсан Асанов, а также экс-судья конституционной палаты республики и лидер оппозиционной партии «Реформа» Клара Сооронкулова.
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров также подал документы для участия в президентских выборах и сложил полномочия.