На Украине заявили о возможности появления в стране «суперинфекции»
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Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».
«Я говорил, что мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали. В то же время мы видим рост гриппоподобных заболеваний, и здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетаются коронавирус с гриппом, — и это довольно тяжёлое течение заболевания», — рассказал он.
Вместе с этим Ляшко добавил, что карантинные ограничения в виде ношения масок, перчаток и соблюдения дистанции являются профилактическими как для коронавирусной болезни, так и для гриппа.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.