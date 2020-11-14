На Украине заявили о возможности появления в стране «суперинфекции»

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если в стране будет реализован негативный сценарий ситуации, когда грипп активно сочетается с коронавирусом, то украинцы могут столкнуться со своеобразной «суперинфекцией».
На Украине заявили о возможности появления в стране «суперинфекции»
  • globallookpress.com
  • © Mykola Miakshykov

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

«Я говорил, что мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали. В то же время мы видим рост гриппоподобных заболеваний, и здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетаются коронавирус с гриппом, — и это довольно тяжёлое течение заболевания», — рассказал он.

Вместе с этим Ляшко добавил, что карантинные ограничения в виде ношения масок, перчаток и соблюдения дистанции являются профилактическими как для коронавирусной болезни, так и для гриппа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.

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