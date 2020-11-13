Глава МЧС России заявил о готовности направить спасателей в Карабах
- Reuters
Об этом он заявил в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Президент поинтересовался, какие возможности есть у МЧС, чтобы в случае необходимости оказать дополнительную помощь гражданскому населению в Карабахе.
«Готовы от момента принятия решения в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров и 17 единиц техники», — заявил Зиничев.
По его словам, также в Карабах может быть направлен аэромобильный госпиталь МЧС с 50 специалистами.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.