Глава МЧС России заявил о готовности направить спасателей в Карабах

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Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что сводная группировка министерства, в том числе аэромобильный госпиталь, может быть направлена в Нагорный Карабах в течение восьми часов.
Глава МЧС России заявил о готовности направить спасателей в Карабах
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Президент поинтересовался, какие возможности есть у МЧС, чтобы в случае необходимости оказать дополнительную помощь гражданскому населению в Карабахе. 

«Готовы от момента принятия решения в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров и 17 единиц техники», — заявил Зиничев.

По его словам, также в Карабах может быть направлен аэромобильный госпиталь МЧС с 50 специалистами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

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