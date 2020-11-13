Лавров сообщил о переговорах по размещению структур ООН в Карабахе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе видеосовещания с главой государства Владимиром Путиным заявил, что российская сторона договаривается с Азербайджаном и Арменией о присутствии структур ООН в Нагорном Карабахе.
Лавров сообщил о переговорах по размещению структур ООН в Карабахе
  • Reuters

Трансляцию видеосовещания вёл телеканал «Россия 24».

По словам Лаврова, Россия находится в контакте с международными организациями, занимающимися гуманитарной деятельностью, в том числе с Управлением верховного комиссара по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Программой развития ООН.

Он отметил, что эти структуры имеют присутствие в регионе, но не в самом Нагорном Карабахе.

«Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.

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