Лавров сообщил о переговорах по размещению структур ООН в Карабахе
- Reuters
Трансляцию видеосовещания вёл телеканал «Россия 24».
По словам Лаврова, Россия находится в контакте с международными организациями, занимающимися гуманитарной деятельностью, в том числе с Управлением верховного комиссара по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Программой развития ООН.
Он отметил, что эти структуры имеют присутствие в регионе, но не в самом Нагорном Карабахе.
«Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе.