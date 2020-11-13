Заболевший коронавирусом спикер Рады рассказал о своём здоровье

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Заболевший коронавирусом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал о состоянии своего здоровья.
Заболевший коронавирусом спикер Рады рассказал о своём здоровье
  • РИА Новости

«Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдёт быстро и без осложнений», — написал он на своей странице в Facebook.

Разумков поблагодарил за поддержку и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас болеет.

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Позднее сообщалось, что он госпитализирован.

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