Песков прокомментировал российско-белорусские отношения

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RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с RT российско-белорусские отношения, отметив, что Москва поддерживает не столько лидера Белоруссии Александра Лукашенко, сколько «легитимного президента братской страны» и законность в ней.

«Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, и мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении более чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживали, косвенно субсидировали белорусскую экономику», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

По его словам, «конечно, это потому, что Россия и Белоруссия ближайшие союзники».

«Это потому, что это два родственных народа — и мы дорожим друг другом», — отметил Песков.

В конце сентября президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими.

Как отмечал Лукашенко, он и российский лидер договорились всегда быть надёжной опорой друг другу.

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.

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