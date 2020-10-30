Лукашенко заявил о договорённости с Путиным быть опорой друг другу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин договорились всегда быть надёжной опорой друг другу.
Лукашенко заявил о договорённости с Путиным быть опорой друг другу
  • Reuters

«Мы с президентом России жёстко и чётко договорились, что мы всегда будем друг другу надёжными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он напомнил, как давно сказал, что придёт время, когда они будут «спиной к спине стоять и отстреливаться».

По его словам, всё так и произошло.

Ранее Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими.

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