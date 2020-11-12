Воздушные зоны в Армении и Карабахе закрыты для авиации, кроме военной
- © РИА Новости
«Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полётов зоны», — написала Степанян в Facebook.
По её словам, исключением являются полёты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей между Арменией и Азербайджаном.