В МИД Германии прокомментировали прекращение огня в Карабахе
- РИА Новости
«Мы с облегчением приняли к сведению заключённое соглашение. Теперь нужно создать предпосылки для того, чтобы помочь всем, кто оказался в бедственном гуманитарном положении», — цитирует его ТАСС.
По его словам, теперь необходимо начать «обстоятельные переговоры для долгосрочного решения» конфликта.
Бургер отметил, что ФРГ «будет сопровождать» этот процесс.
В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.