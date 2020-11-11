В МИД Германии прокомментировали прекращение огня в Карабахе

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Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что правительство ФРГ испытывает чувство облегчения в связи с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В МИД Германии прокомментировали прекращение огня в Карабахе
  • РИА Новости

«Мы с облегчением приняли к сведению заключённое соглашение. Теперь нужно создать предпосылки для того, чтобы помочь всем, кто оказался в бедственном гуманитарном положении», — цитирует его ТАСС.

По его словам, теперь необходимо начать «обстоятельные переговоры для долгосрочного решения» конфликта.

Бургер отметил, что ФРГ «будет сопровождать» этот процесс.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.

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