В ОДКБ прокомментировали прекращение боевых действий в Карабахе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует прекращение боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — приводит ТАСС слова Зася.

Генсек ОДКБ также положительно оценил решение о вводе в регион российского миротворческого контингента, отметив, что Россия является «существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами».

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.