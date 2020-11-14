США планируют откорректировать программу помощи Антимонопольному комитету Украины

Управление по международным делам Федеральной торговой комиссии США планирует нанять подрядчика для оказания поддержки миссии на Украине. Ему предстоит в том числе проанализировать эффективность американской программы помощи Антимонопольному комитету Украины и дать рекомендации. С описанием контракта ознакомился RT.

«Подрядчик будет собирать, анализировать и передавать данные оценки эффективности работы Федеральной торговой комиссии по осуществлению программы технической помощи и оказания сопутствующей поддержки Антимонопольному комитету Украины», — говорится в документе.

В частности, исполнителю предстоит оценить эффективность Антимонопольного комитета республики (АМКУ) до, во время и после запуска американской программы помощи и при необходимости составить рекомендации.

Как отмечают в ведомстве, Управление по международным делам проводит программу «Соревновательные рынки», цель которой — расширить возможности АМКУ относительно применения законодательства и осуществления политики Украины в области конкуренции «в соответствии с разумными экономическими принципами».

Будущий помощник, среди прочего, должен координировать усилия сотрудников Федеральной торговой комиссии с другими проектами Вашингтона и правительства Украины, а также помогать американским специалистам уяснять, как их работа взаимодействует с властью, экономикой и обществом Украины в более широком плане.

Кроме того, подрядчик обязан предоставить консультанта по вопросам законодательства в сфере конкуренции и украинского юриста, хорошо знающего принципы законотворческого процесса в стране.

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