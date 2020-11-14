США планируют откорректировать программу помощи Антимонопольному комитету Украины

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Управление по международным делам Федеральной торговой комиссии США планирует нанять подрядчика для оказания поддержки миссии на Украине. Ему предстоит в том числе проанализировать эффективность американской программы помощи Антимонопольному комитету Украины и дать рекомендации. С описанием контракта ознакомился RT.
США планируют откорректировать программу помощи Антимонопольному комитету Украины
  • © amcu.gov.ua

«Подрядчик будет собирать, анализировать и передавать данные оценки эффективности работы Федеральной торговой комиссии по осуществлению программы технической помощи и оказания сопутствующей поддержки Антимонопольному комитету Украины», — говорится в документе.

В частности, исполнителю предстоит оценить эффективность Антимонопольного комитета республики (АМКУ) до, во время и после запуска американской программы помощи и при необходимости составить рекомендации.

Как отмечают в ведомстве, Управление по международным делам проводит программу «Соревновательные рынки», цель которой — расширить возможности АМКУ относительно применения законодательства и осуществления политики Украины в области конкуренции «в соответствии с разумными экономическими принципами».

Будущий помощник, среди прочего, должен координировать усилия сотрудников Федеральной торговой комиссии с другими проектами Вашингтона и правительства Украины, а также помогать американским специалистам уяснять, как их работа взаимодействует с властью, экономикой и обществом Украины в более широком плане.

Кроме того, подрядчик обязан предоставить консультанта по вопросам законодательства в сфере конкуренции и украинского юриста, хорошо знающего принципы законотворческого процесса в стране.

Ранее Госдепартамент США объявил о намерении обучить украинцев навыкам ведения бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить