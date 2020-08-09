США профинансируют обучение украинцев особенностям ведения бизнеса

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен профинансировать развитие инноваций и предпринимательства на Украине. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
США профинансируют обучение украинцев особенностям ведения бизнеса
  • Pixabay

Отвечать за реализацию инициативы будет дипмиссия Соединённых Штатов на Украине.

«Посольство США на Украине... объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявок с целью проведения программы содействия развитию инноваций и предпринимательства на Украине за счёт обучения собственников местных стартапов методам устойчивого финансирования коммерческих предприятий», — уточняется в описании гранта.

Так, подрядчик займётся разработкой программы обучения группы заранее отобранных украинских предпринимателей.

Предполагается, что приглашённые к участию в программе американские и украинские спикеры расскажут слушателям об особенностях презентации бизнес-идей, о механизмах финансирования коммерческих предприятий, а также о лучших практиках и моделях такого финансирования (краудфандинг, добровольные взносы, работа с инвесторами, займы).

В документе подчёркивается, что особое внимание в рамках инициативы подрядчик должен уделить укреплению отношений между американцами и украинцами.

«Организации-заявители должны уделить особое внимание развитию отношений между американцами и украинцами посредством этой программы... Она должна являться видимым выражением сотрудничества США и Украины и помочь углублению связей двух государств в деловой отрасли», — уточняется в тексте документа.

Как добавили в Госдепе, целевой аудиторией программы являются владельцы стартапов в возрасте от 25 до 30 лет с востока, юга и юго-востока Украины, а приоритетными отраслями — сельское хозяйство, здравоохранение, технологии, ресторанный бизнес. Всего на грант выделяется $50 тыс.

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии».

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