На Украине за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умер 191 пациент с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 8947 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.