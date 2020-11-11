На Украине за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса

На Украине выявили 10 611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что является антирекордом. Всего в стране было зафиксировано 489 808 случаев заболевания коронавирусом.

Reuters

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также за прошедшие 24 часа в стране умер 191 пациент с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 8947 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.