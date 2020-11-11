В Госдепе прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе

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США приняли к сведению заключённую при посредничестве России договорённость о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Госдепартаменте.
В Госдепе прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе
  • Reuters

«Мы приняли к сведению договорённость о прекращении боевых действий, достигнутую при посредничестве России. Нам было бы интересно узнать больше деталей и планов относительно реализации этой договорённости», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее соглашение прокомментировали в ЕС, отметив, что оно может проложить путь к урегулированию конфликта. 

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регионе будут размещены российские миротворцы.

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