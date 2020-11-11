В Госдепе прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе

США приняли к сведению заключённую при посредничестве России договорённость о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Госдепартаменте.

«Мы приняли к сведению договорённость о прекращении боевых действий, достигнутую при посредничестве России. Нам было бы интересно узнать больше деталей и планов относительно реализации этой договорённости», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее соглашение прокомментировали в ЕС, отметив, что оно может проложить путь к урегулированию конфликта.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регионе будут размещены российские миротворцы.