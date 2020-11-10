Путин назвал большой трагедией ситуацию в Карабахе

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
Путин назвал большой трагедией ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

«Происходящее в Карабахе — по-настоящему большая трагедия», — сказал он в ходе саммита ШОС.

Путин заявил, что с большим удовлетворением хотел бы отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития.

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение войны в Нагорном Карабахе является победой Армении и Азербайджана.

Вечером 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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