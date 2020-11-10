Десятый самолёт с миротворцами вылетел в Карабах

Десятый самолёт Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах.

«Десятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Ранее сообщалось о вылете восьми самолётов.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.