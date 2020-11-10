В Карабах из России вылетел восьмой самолёт с миротворцами
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«Восьмой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.
На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортёры.
Ранее сообщалось о вылете шести самолётов.
В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион переброшены миротворцы из России.