Ещё два самолёта с миротворцами направились в Карабах

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Ещё два самолёта Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ещё два самолёта с миротворцами направились в Карабах
  • globallookpress.com

«Пятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, бронетранспортёры и материальные средства», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что на борту шестого самолёта Ил-76 находятся личный состав миротворческого соединения, материальные средства и автомобильная техника.

Ранее сообщалось, что первые четыре самолёта Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах.

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