Ещё два самолёта с миротворцами направились в Карабах

Ещё два самолёта Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в Минобороны России.

globallookpress.com

«Пятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, бронетранспортёры и материальные средства», — приводит РИА Новости сообщение. В ведомстве добавили, что на борту шестого самолёта Ил-76 находятся личный состав миротворческого соединения, материальные средства и автомобильная техника. Ранее сообщалось, что первые четыре самолёта Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах.