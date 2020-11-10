Самолёты с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
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«Первые четыре самолёта Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов — личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортёры и материальные средства», — цитирует РИА Новости сообщение.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Президент России Владимир Путин также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.