Самолёты с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах

Первые четыре самолёта Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны России.

«Первые четыре самолёта Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов — личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортёры и материальные средства», — цитирует РИА Новости сообщение.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.