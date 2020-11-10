Пашинян заявил о пропаже компьютера и духов после захвата резиденции
- Reuters
«Из резиденции премьера украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно, же ради Родины», — написал он в Facebook.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.
Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были совершены нападения на правительственные здания.
Пашинян заявил, что в данный момент находится на территории Армении.