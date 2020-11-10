Пашинян заявил о пропаже компьютера и духов после захвата резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции были украдены компьютер, часы и парфюмерия.

«Из резиденции премьера украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно, же ради Родины», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.

Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были совершены нападения на правительственные здания.

Пашинян заявил, что в данный момент находится на территории Армении.