Пашинян заявил о пропаже компьютера и духов после захвата резиденции

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции были украдены компьютер, часы и парфюмерия.
Пашинян заявил о пропаже компьютера и духов после захвата резиденции
  • Reuters

«Из резиденции премьера украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно, же ради Родины», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправлены миротворцы из России.

Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были совершены нападения на правительственные здания.

Пашинян заявил, что в данный момент находится на территории Армении. 

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