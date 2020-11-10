В Армении заявили о намерении выполнять условия соглашения по Карабаху

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Министерство обороны Армении сообщило, что Вооружённые силы (ВС) Армении с 05:00 10 ноября будут выполнять положения трёхстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.
В Армении заявили о намерении выполнять условия соглашения по Карабаху
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«C 5 часов утра 10 ноября Вооружённые силы РА (Республики Армения. — RT) совместно с ВС РФ будут выполнять положения трёхстороннего соглашения о прекращении карабахской войны, достигнутого между премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Также Алиев заявил, что в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе ставится точка.

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