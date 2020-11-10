Алиев: российские миротворцы развёртываются в Карабахе на пять лет
- Reuters
В обращении к народу он рассказал, что миротворческий контингент России развёртывается параллельно с «выводом армянских Вооружённых сил».
«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — цитирует РИА Новости главу государства.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Как заявил российский президент Владимир Путин, в регионе будут размещены российские миротворцы.
В Минобороны России рассказали, что на самолётах Ил-76 в Карабах направляются 1 960 миротворцев и 470 единиц техники.