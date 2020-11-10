Алиев: российские миротворцы развёртываются в Карабахе на пять лет

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Российские миротворцы развёртываются в Нагорном Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетки, если стороны не будут против. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев: российские миротворцы развёртываются в Карабахе на пять лет
  • Reuters

В обращении к народу он рассказал, что миротворческий контингент России развёртывается параллельно с «выводом армянских Вооружённых сил».

«Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — цитирует РИА Новости главу государства.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

Как заявил российский президент Владимир Путин, в регионе будут размещены российские миротворцы.

В Минобороны России рассказали, что на самолётах Ил-76 в Карабах направляются 1 960 миротворцев и 470 единиц техники. 

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