В суды Белоруссии направили более 100 дел о беспорядках
- globallookpress.com
Об этом информирует Генеральная прокуратура республики в своём Telegram-канале.
«На сегодняшний день органы прокуратуры направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях», — цитирует сообщение Интерфакс.
Ранее СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября.
Также белорусские следователи возбудили дела против создателей Telegram-канала NEXTA.