В суды Белоруссии направили более 100 дел о беспорядках

В Белоруссии органы прокуратуры к настоящему времени направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками и участием граждан в незаконных мероприятиях.

globallookpress.com

Об этом информирует Генеральная прокуратура республики в своём Telegram-канале. «На сегодняшний день органы прокуратуры направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях», — цитирует сообщение Интерфакс. Ранее СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября. Также белорусские следователи возбудили дела против создателей Telegram-канала NEXTA.