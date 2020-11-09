В суды Белоруссии направили более 100 дел о беспорядках

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В Белоруссии органы прокуратуры к настоящему времени направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками и участием граждан в незаконных мероприятиях.
В суды Белоруссии направили более 100 дел о беспорядках
  • globallookpress.com

Об этом информирует Генеральная прокуратура республики в своём Telegram-канале.

«На сегодняшний день органы прокуратуры направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях», — цитирует сообщение Интерфакс.

Ранее СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября.

Также белорусские следователи возбудили дела против создателей Telegram-канала NEXTA.

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