СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске, сообщила пресс-служба ведомства. Подозреваемым проходит 231 человек.

«Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 УК», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе несанкционированных массовых мероприятий были задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок.

Как заявили в СК, их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Кроме того, повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль ОВД.

Ранее в белорусском МВД заявили, что протестующие в ходе несогласованной воскресной акции использовали самодельное взрывное устройство.