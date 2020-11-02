СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября
- Reuters
«Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 УК», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе несанкционированных массовых мероприятий были задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок.
Как заявили в СК, их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Кроме того, повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль ОВД.
Ранее в белорусском МВД заявили, что протестующие в ходе несогласованной воскресной акции использовали самодельное взрывное устройство.