На Украине отменили плановую госпитализацию из-за коронавируса

Замглавы Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране из-за ситуации с коронавирусом с 9 ноября отменяются все плановые операции и госпитализации.

Он отметил, что соответствующее решение было принято по итогам совещания с президентом Украины.

«С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью», — сказал Ляшко.

По его словам, в медицинских учреждениях Украины продолжают увеличивать число коек для пациентов с COVID-19.

«Сегодня поставлена задача увеличить достаточно срочно: вместо 50 тыс. коек, которые у нас были к этому моменту готовы принимать больных с коронавирусом, до 80 тыс. коек», — цитирует его слова Интерфакс-Украина.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.