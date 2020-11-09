На Украине за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса

На Украине выявили 8687 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 469 018 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 115 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 8565 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.