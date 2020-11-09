На Украине за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 115 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 8565 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.