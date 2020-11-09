Алиев заявил о взятии под контроль ещё ряда территорий в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооружённых сил страны еще ряда территорий в Нагорном Карабахе.
Алиев заявил о взятии под контроль ещё ряда территорий в Карабахе
  • РИА Новости

«Армия освободила сёла Гобу Дилагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского, Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского, Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского, Кечикли, Ордекли Зангиланского районов», — написал Алиев в Twitter.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Шуши перешёл под контроль Баку. Вместе с тем в Минобороны Армении сообщили, что там продолжаются интенсивные бои.

В свою очередь, представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что город остаётся «недостижимой мечтой» для Баку, а заявления Алиева направлены не столько на внутреннюю аудиторию, сколько на деморализацию армянского общества.

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