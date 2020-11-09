Минобороны Азербайджана заявило об отступлении ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.

Как утверждают в Баку, днём 8 ноября и в ночь на 9-е армяне обстреляли азербайджанские позиции, бои продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.

«В течение суток противнику были нанесены серьёзные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить», — говорится в сообщении МО.

Ранее в Ереване сообщили о двух сбитых над Степанакертом азербайджанских беспилотниках. В оборонном ведомстве республики охарактеризовали обстановку на передовой как напряжённую.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Шуши перешёл под контроль Баку. Вместе с тем в Минобороны Армении сообщили, что там продолжаются интенсивные бои.

В свою очередь, представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что город остаётся «недостижимой мечтой» для Баку, а заявления Алиева направлены не столько на внутреннюю аудиторию, сколько на деморализацию армянского общества.