Минобороны Азербайджана заявило о полном контроле над городом Шуши

Минобороны Азербайджана заявило о том, что армия страны полностью контролирует город Шуши в Нагорном Карабахе.

«Заявляем, что азербайджанская армия полностью контролирует город Шуши», — приводит РИА Новости сообщение азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расположенный в Нагорном Карабахе город Шуши перешёл под контроль Баку. Алиев добавил, что этого удалось достичь «на поле боя».

В свою очередь, официальный представитель армянского Министерства обороны Арцрун Ованнисян заявил, что бои между армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Вооружёнными силами Азербайджана продолжаются в Шуши.