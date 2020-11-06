В Казахстане за сутки выявили 591 случай заболевания коронавирусом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
«За прошедшие сутки зарегистрирован 591 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1879.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 107 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее в Западно-Казахстанской области зафиксирован первый случай повторного инфицирования коронавирусной инфекцией.