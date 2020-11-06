В Казахстане за сутки выявили 591 случай заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 591 и достигло 114 826.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 591 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1879.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 107 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее в Западно-Казахстанской области зафиксирован первый случай повторного инфицирования коронавирусной инфекцией.



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