Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, в частности, республика продлит до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра страны Аскара Мамина.

«Продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что принято решение о сокращении с 9 ноября количества международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

«Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан республики», — подчёркивают в пресс-службе премьер-министра.

Отмечается, что указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток. — RT).

Ранее сообщалось, что 1 ноября на въезде в Восточно-Казахстанскую область (ВКО) в связи с распространением коронавируса установят блокпосты.