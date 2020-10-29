На границе одной из областей Казахстана установят блокпосты из-за COVID-19

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Блокпосты установят 1 ноября на въезде в Восточно-Казахстанскую область (ВКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишет Tengrinews.kz.
На границе одной из областей Казахстана установят блокпосты из-за COVID-19
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«По согласованию с правительством, с 1 ноября 2020 года на территории ВКО будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением блокпостов на внешних границах области», — сообщил и. о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгышбаев.

Сообщается, что эта мера связана с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в регионе: за сутки там выявлено 139 больных, показатель на 100 тыс. населения превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6.

Ранее число случаев коронавируса в Казахстане превысило 110 тыс.

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