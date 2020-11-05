В Латвии радио оштрафовали на €8 тысяч за интервью с Жириновским

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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии оштрафовал радио «Балтком» на €8 тысяч из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
В Латвии радио оштрафовали на €8 тысяч за интервью с Жириновским
  • РИА Новости

Как пишет портал BB.lv, штраф наложен в связи с интервью в радиопрограмме «Абонент доступен» 8 июля этого года.

НСЭСМИ не приводит цитат Жириновского, которые привели к наказанию радиостанции.

 «Наша задача — заботиться об безопасности информационного пространства Латвии, — заявил глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

В совете отметили, что латвийское СМИ «должно обеспечить многообразие мнений», а в задачу журналиста входит реагировать на антигосударственные заявления гостя.

В конце июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. В июле Ассоциация международного вещания (AIB) выразила обеспокоенность запретом RT в Латвии и Литве.

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