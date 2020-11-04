Спикер парламента Киргизии заявил о намерении баллотироваться в президенты

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Спикер парламента Киргизии Канат Исаев заявил о своей отставке в связи с намерением баллотироваться в президенты.
Спикер парламента Киргизии заявил о намерении баллотироваться в президенты
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

«Я намерен участвовать в досрочных президентских выборах 10 января. В связи с этим слагаю полномочия спикера парламента», — цитирует Интерфакс Исаева.

Отмечается, что ранее политическая партия «Кыргызстан» выдвинула его кандидатуру на пост главы государства.

В середине октября Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. 

15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Сообщалось, что его полномочия переходят к спикеру парламента.

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