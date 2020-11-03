Лавров объяснил объявление Тихановской в розыск в России

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Объявление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России является сугубо правовым вопросом: в данном случае выполняются обязательства в рамках Договора государств — участников СНГ о межгосударственном розыске лиц. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров объяснил объявление Тихановской в розыск в России
  • Reuters

«Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идёт о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств — участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Министр пояснил, что по статье 7 этого договора формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц «осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка».

«Светлана Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны», — добавил он.

В начале октября стало известно, что Тихановская объявлена в России в розыск.

Как заявили в МВД, база разыскиваемых лиц формируется на основании соглашений, заключённых в рамках СНГ.

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