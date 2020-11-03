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Белоруссия планирует купить в России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

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На начальном этапе Белоруссия намерена закупить в России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил премьер республики Роман Головченко.
Белоруссия планирует купить в России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«На первом этапе, я думаю, мы начнём где-то с 100 тыс. доз и будем потихоньку (наращивать закупки. — RT), потому что там производственные мощности тоже имеют определённые лимиты. Ценовые параметры тоже сейчас обсуждаются», — цитирует РИА Новости Головченко.

Он уточнил, что стоимость вакцины зависит от того, будут ли в Белоруссии закупать готовый препарат или приобретать его компоненты и производить вакцину непосредственно в стране.

Ранее Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.

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