Белоруссия планирует купить в России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
- АГН «Москва»
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«На первом этапе, я думаю, мы начнём где-то с 100 тыс. доз и будем потихоньку (наращивать закупки. — RT), потому что там производственные мощности тоже имеют определённые лимиты. Ценовые параметры тоже сейчас обсуждаются», — цитирует РИА Новости Головченко.
Он уточнил, что стоимость вакцины зависит от того, будут ли в Белоруссии закупать готовый препарат или приобретать его компоненты и производить вакцину непосредственно в стране.
Ранее Минздрав России рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии.