В КС Украины сообщили о хакерской атаке на сайт инстанции
«Нам взломали сайт», — цитирует её издание.
Издание со ссылкой на источник также отмечает, что 2 ноября КС незапланированно назначил рассмотрение конституционности закона о рынке земли на Украине.
27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.
После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.
В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».
Также в украинской партии «Голос» сообщили, что в отношении судей Конституционного суда открыли уголовное производство.