В КС Украины сообщили о хакерской атаке на сайт инстанции

Пресс-секретарь Конституционного суда Украины Марьяна Гайовская сообщила, что сайт инстанции взломали. Об этом она сказала «Украинским новостям».

«Нам взломали сайт», — цитирует её издание.

Издание со ссылкой на источник также отмечает, что 2 ноября КС незапланированно назначил рассмотрение конституционности закона о рынке земли на Украине.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».

Также в украинской партии «Голос» сообщили, что в отношении судей Конституционного суда открыли уголовное производство.