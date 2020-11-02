В ОБСЕ оценили первый тур президентских выборов в Молдавии

Первый тур президентских выборов в Молдавии был организован профессионально. Об этом заявила глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Кориен Йокер.

«Не всё прошло так, как ожидалось, в день выборов. Несмотря на это, наша общая оценка избирательного процесса является точной, достоверной и объективной. Первый тур был организован профессионально, несмотря на вызовы со стороны пандемии COVID-19», — приводит РИА Новости её слова.

Кроме того, Йокер отметила, что в ходе выборов были соблюдены «фундаментальные свободы собраний и мнений».

Ранее ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура президентских выборов.

Лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает после обработки 100% протоколов.