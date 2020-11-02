Лукашенко заявил, что готов помочь Макрону в ситуации с мусульманами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру Франции Эммануэлю Макрону помочь в нормализации отношений с мусульманами.
Лукашенко заявил, что готов помочь Макрону в ситуации с мусульманами
  • РИА Новости

«Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах... Что тебе это даст в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее. Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда во французской прессе, при этом он отметил, что за их публикацией стоят независимые СМИ, а не власти.

21 октября Макрон на церемонии прощания с убитым в пригороде Парижа учителем истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин заявил, что Франция не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.

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