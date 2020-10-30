На Украине выявлено 8312 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.

За сутки выявлено 8312 заболевших.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также за сутки 3394 пациента выздоровели, 173 умерли от осложнений.

За всё время эпидемии на Украине COVID-19 обнаружили у 378 729 человек.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.