На Украине выявлено 8312 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
За сутки выявлено 8312 заболевших.
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за сутки 3394 пациента выздоровели, 173 умерли от осложнений.
За всё время эпидемии на Украине COVID-19 обнаружили у 378 729 человек.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.