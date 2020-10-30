На Украине выявлено 8312 новых случаев коронавируса за сутки

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На Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.
На Украине выявлено 8312 новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

За сутки выявлено 8312 заболевших.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также за сутки 3394 пациента выздоровели, 173 умерли от осложнений.

За всё время эпидемии на Украине COVID-19 обнаружили у 378 729 человек.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года. 

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