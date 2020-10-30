На Украине главу Конституционного суда вызвали на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины.

«Так, глава КСУ проверяется следственным путём на участие в преступной организации, совершённых в её составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызван глава КСУ для допроса на 02.11.2020 года», — цитирует Интерфакс-Украина сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее посол Украины при ЕС Николай Точицкий написал письмо вице-премьеру Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольге Стефанишиной, в котором заявил об угрозе отмены безвизового режима с Евросоюзом из-за решения Конституционного суда (КС) страны по закону о коррупции.