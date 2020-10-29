Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Еще раз высоко оценив постоянную политическую поддержку президентом Турции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорнокарабахском конфликте, Алиев выразил уверенность в том, что дружественные и братские народы Азербайджана и Турции и впредь будут рядом друг с другом», — пишет турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что Алиев поздравил Эрдогана с Днём республики.

Ранее Эрдоган заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил вместе решить проблему конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Нагорном Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе.