Эрдоган заявил о предложении Путину совместно решить конфликт в Карабахе

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил вместе решить проблему конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Эрдоган сказал на заседании парламентской фракции правящей партии.
Эрдоган заявил о предложении Путину совместно решить конфликт в Карабахе
  • Reuters
  • © Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», — цитирует Anadolu главу государства.

По его словам, он предложил Путину обсудить ситуацию с премьером Армении Николом Пашиняном, а сам заявил о готовности поговорить с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

«Давайте сообща мирно урегулируем этот вопрос. Предпримем искренний шаг. Настало время окончательно урегулировать этот конфликт», — сказал Эрдоган.

27 октября в Кремле сообщили, что два лидера провели телефонный разговор, во время которого обсудили события в Карабахе и взаимодействие по Сирии.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, альтернативы мирному урегулированию в Карабахе нет.

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