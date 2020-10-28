Эрдоган заявил о предложении Путину совместно решить конфликт в Карабахе
- Reuters
- © Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», — цитирует Anadolu главу государства.
По его словам, он предложил Путину обсудить ситуацию с премьером Армении Николом Пашиняном, а сам заявил о готовности поговорить с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
«Давайте сообща мирно урегулируем этот вопрос. Предпримем искренний шаг. Настало время окончательно урегулировать этот конфликт», — сказал Эрдоган.
27 октября в Кремле сообщили, что два лидера провели телефонный разговор, во время которого обсудили события в Карабахе и взаимодействие по Сирии.
Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, альтернативы мирному урегулированию в Карабахе нет.