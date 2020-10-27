Путин и Эрдоган рассмотрели взаимодействие на сирийском направлении

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении.
Путин и Эрдоган рассмотрели взаимодействие на сирийском направлении
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Предметно рассмотрена тематика взаимодействия на сирийском направлении. Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран — гарантов Астанинского процесса», — говорится в сообщении.

Обсуждено развитие событий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Ранее министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выступили за безальтернативность мирного решения нагорнокарабахского конфликта.

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