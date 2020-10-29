В Белоруссии завели более 650 дел из-за нарушений на протестных акциях
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«Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идёт о 657 уголовных делах», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Швед уточнил, что около 200 человек признаны обвиняемыми, 70 уголовных дел направлено на рассмотрение в суды.
По словам генпрокурора, в Белоруссии произошла очень серьёзная радикализация протестов.