На Украине продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца 2020 года

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Украинское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до конца 2020 года в связи с ухудшением показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт «112 Украина».
На Украине продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца 2020 года
  • Reuters

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в распоряжении.

В пояснительной записке документа уточняется, что такое решение принято в связи с «существенным ухудшением эпидемической ситуации», связанной с распространением COVID-19 на Украине.

За последние сутки на Украине выявили 7474 новых случая коронавируса.

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